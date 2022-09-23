Газификация в Новосибирской области: Правительство региона увеличивает объемы и льготы

В программу газификации Новосибирской области вносят 117 новых населённых пунктов, по догазификации – компенсации льготникам увеличены кратно. Эти вопросы были рассмотрены на заседании регионального штаба по газификаци под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. О ходе газификации рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов и директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области Вячеслав Воронов.

Андрей Травников поручил в целях интенсификации работ по подключению домовладений к газу назначить в муниципалитетах ответственных лиц от районных администраций рангом не ниже заместителей глав для работы со специалистами «Газпром газораспределение Томск» в части выбора местоположений для газораспределительных станций и выбора трасс в районах, куда природный газ по сети придёт впервые. Это Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы.

По программе догазификации губернатор поручил в отношении тех льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования – увеличить эту компенсацию до 100 процентов с ограничением стоимости – не более 100 тысяч рублей. Работа ведётся правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений Президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан.

Газификация населённых пунктов Новосибирской области осуществляется в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» на период 2021-2025 годы. Регион подключает к газу ежегодно по 8-10 тысяч домовладений, сообщили Накануне.RU в пресс-службу губенатора и правительства Новосибирской области.

В соответствии с утверждённой программой, газификации подлежат 32 населённых пункта (9700 домовладений): 2 – в Ордынском районе, 4 – в Новосибирском, 6 – в Черепановском, 10 – в Сузунском и 10 – в Искитимском районе. Кроме того, в программу включены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 6 газораспределительных станций.

Напомним, 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром» было подписано дополнение к программе, в рамках которого планируется газификация нескольких перспективных районов региона, а именно – Чистоозёрного, Купинского, Баганского и Карасукского, а также первоочередная газификация ряда отдельных населённых пунктов: села Ташара Мошковского района; села Новотырышкино Колыванского района; села Спирино Ордынского района; посёлка Кирзавод Чановского района; посёлка Листвянский Искитимского района.

Это решение позволило вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области (плюс к программе – 33 населённых пункта, 31307 домовладений). 8 сентября текущего года правительством Новосибирской области направлены в ПАО «Газпром» предложения по газификации новых населённых пунктов для включения в программу. Предложено к газификации 117 населённых пунктов Новосибирской области (15507 домовладений). Объём финансирования мероприятий в рамках дополнения к программе, по текущей оценке, составит 23,5 миллиарда рублей (средства ООО «Газпром газификация»).

Для граждан в регионе созданы удобные способы подачи заявок на догазификацию через сайт Единого оператора газификации, сайт «Госуслуг», в офисах газораспределительных организаций по месту жительства.