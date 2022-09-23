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Политика Свердловская область В России ДНР и ЛНР
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начали работу избиркомы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В Екатеринбурге сегодня начали работу зарубежные избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом Накануне.RU сообщили в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области.
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Там отметили, что фото- и видеосъемка ограничены зарубежными организаторами выборов в целях безопасности. Однако в ЦОН пообещали информировать уральцев о том, как проходит референдум.

Как пояснили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября – для групп избирателей в городах Среднего Урала; 27 сентября – в помещении для голосования в Екатеринбурге по адресу улица Крылова, 2 (Дом добровольцев Свердловской области).

По вопросам участия в референдуме можно обращаться на "горячую линию" в Свердловской области: 8-952-140-23-56. Время работы "горячей линии" – с 9:00 до 17:00.

Напомним, что на повестке ближайшего референдума будет стоять вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на правах субъектов. Ранее в свердловском избиркоме заявили о готовности к референдуму 23-27 сентября.

Теги: избиркомы, референдум, Екатеринбург



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