23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика Украина
(2018) | Фото:

Киев просит западные страны о срочных поставках современных танков

Киев срочно просит западные страны поставить ему современные танки для контрнаступления, однако Запад не торопиться направлять технику, сообщает издание Politico.

По мнению экспертов, американские танки Abrams и немецкие Leopard могли бы значительно повысить боеспособность ВСУ.

Однако, отмечается в материале, высшие представители национальной безопасности США и Германии медлят с передачей танков, в основном из-за сложностей с освоением и логистикой, пишет Regnum.

Ранее западные СМИ писали, что Украина сигнализирует США о новых крупных запросах на оружие, включая ракетную артиллерию дальнего радиуса действия, которую Вашингтон ранее не хотел предоставить. Аппетиты Киева обоснованно выросли после захвата Харьковской области, откуда ушла российская армия.

Теперь запрос приобрел новую актуальность на фоне объявленной президентом России частичной мобилизацией.

Теги: киев, запад, танки



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