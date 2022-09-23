23 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Погибший капитан полиции Алексей Казаков, участвовавший в составе экипажа ГИБДД ОВД Заречного (2022) | Фото: В.Н. Горелых

Скончался полицейский из Заречного, пострадавший в ДТП во время гонки за лихачом

Сотрудник полиции из Заречного, который вчера попал в ДТП в погоне за пьяным лихачом, скончался в больнице. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что ДТП произошло вчера в 14.20 в районе 21 км Сибирского тракта в Екатеринбурге. Экипаж ГИБДД из города Заречный преследовал пьяного водителя "Нива", однако в результате врезался в большегруз "DAF". Обоих полицейских доставили в больницу: одного позднее отпустили на амбулаторное лечение, за жизнь второго до недавнего времени боролись врачи.

У капитана полиции Алексея Казакова остановилось сердце во время операции в екатеринбургской клинической больнице №1. У него остались две несовершеннолетние дочери.

Погибший капитан полиции Алексей Казаков, участвовавший в составе экипажа ГИБДД ОВД Заречного(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"Руководство, личный состав, ветеранский корпус, члены Общественного совета Свердловского гарнизона полиции выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича Казакова. Семье будет оказана необходимая помощь в организации похорон. Похороны состоятся на кладбище поселка Чернобровка Белоярского района, где покоятся его родители. У него остались две четырнадцатилетних дочери. Капитан Казаков ветеран боевых действий, он дважды находился в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. За весомый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью награжден медалями "Участник боевых действий", "За ратную доблесть", "За отличие в службе" 3 и 2 степени", - отметил полковник Горелых.

Лихача задержали спустя несколько часов. Сейчас он содержится под стражей и дает показания. За езду без соответствующих документов в отношении него заведено административное дело по статье 12.7.2 КоАП РФ. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ. Также выяснилось, что задержанный причастен и к другим преступлениям.

Теги: полицейский, ДТП, погоня, лихач



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