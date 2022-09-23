23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
виталий милонов, депутат (2019) | Фото:росбалт

Пока лишь четыре депутата Госдумы попросили отправить их в зону СВО

Секретарь генсовета "Единой России", сенатор Андрей Турчак сообщил, что получил заявления от первых четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В числе обратившихся - председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

По словам Турчака, их заявления будут рассмотрены Минобороны РФ. Отметим, что всего в Госдуме заседают 450 парламентариев.

Ранее секретарь генсовета "ЕР" заявил, что с 21 сентября получает "поток обращений" от депутатов фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. При этом он не объяснил, почему парламентарии пишут обращения ему, а не идут напрямую в военкомат, если желают вызваться добровольцами.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "депутаты не имеют брони от мобилизации", хотя закон "О мобилизации" прямо указывает, что депутаты Госдумы и сенаторы СФ имеют право на отсрочку.

Теги: депутаты, сво, турчак



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