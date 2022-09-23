В Челябинске участников преступной группы осудят за хулиганство

В Челябинске восемь участников преступной группы предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, краже и умышленном повреждении имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что 6 марта 2021 года у автовокзала "Северные ворота" обвиняемые в ходе конфликта, используя оружие, причинили ранее малознакомым двум потерпевшим вред здоровью средней тяжести, а третьего избили. Также они повредили автомобиль Фольксваген Поло четвертого потерпевшего. Ущерб составил более 47 тыс. рублей.

Один из обвиняемых в феврале 2020 года и неустановленные лица похитили из частного жилого дома в СНТ "Строитель" имущество на сумму более 1,6 млн рублей.