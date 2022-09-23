Советник президента России высоко оценил опыт Югры в социальной адаптации заключенных

Опыт югорчан в социализации и адаптации заключенных приятно поразил советника президента РФ, председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева. Во время двухдневной поездки в Сургут он ознакомился с условиями жизни и труда осужденных, а также обсудил меры их адаптации к жизни на свободе на заседании круглого стола с участием представителей Общественной палаты автономного округа, правительства Югры, УФСИН, ОНК, администрации Сургута, бизнес-сообщества.

Системная и гуманная работа по адаптации осужденных

Одной из первых точек, которую посетил Фадеев вместе с делегацией членов совета по правам человека, стал исправительный центр в Сургуте. Для гостей провели экскурсию по зданию, показали спальные помещения, кухню, места для отдыха, библиотеку и помещения для нарушителей.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова обратила внимание на то, что сургутский исправительный центр уникальный и на сегодняшний день учреждения подобного уровня есть не в каждом субъекте России.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день вопрос ресоциализации во многом у нас западает в системе работы УФСИН - необходимо начинать, в первую очередь, с тех жестких требований, которые предусмотрены законодательством, режимным моментам пребывания в учреждениях исполнения наказания. В Сургуте уникальный центр, который предоставляет возможность лицам, находящимся в местах принудительного содержания, заменить часть неотбытого наказания на более легкие условия исполнения наказания в виде исправительных работ. В этом уникальность нашего центра, но не каждый субъект может этим похвастать. Мы к проекту исправительного центра долго шли, и это действительно был совместный труд и органов власти автономного округа, и правозащитников, и ФСИН, и бизнеса для того, чтобы совпали интересы и возможности всех", - отметила Наталья Стребкова.

Основное отличие исправительного центра от исправительных колоний состоит в том, что осужденные не изолированы от общества: они имеют право выходить в город, поддерживать социальные связи, им разрешают видеться с родными, для них проводят экскурсии в музеи и организуют посещение театров. Кроме того, в исправительном центре скоро состоится первая свадьба. Правда, право на совместное проживание молодожены получат уже после того, как отбудут наказание - мужчины и женщины в исправительном центре содержатся отдельно.

По словам советника президента, сургутский исправительный центр стал первым центром, в котором он побывал лично и оставил у главы СПЧ самые приятные впечатления. Он отметил что не в каждом студенческом общежитии в России обеспечен такой комфорт и порядок.

"Поразили условия содержания: отремонтированные, чистые и светлые помещения – не в каждом студенческом общежитии такой комфорт и порядок. Решеток нет даже на первых этажах. По заявке осужденные могут выходить в магазин, на улицу. Это совсем другое качество жизни по сравнению с содержанием заключенных в колонии. И это очень гуманно. При этом люди не перестают быть осужденными и ограничены в своих правах… Считаю, что опыт Югры по созданию таких исправительных центров необходимо тиражировать во всей России", - приводят слова Фадеева в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

Показать осужденным другую жизнь - является одной из целей исправительного учреждения, отмечает помощник начальника управления по соблюдению прав человека уголовно-исполнительной системы ФСИН России по Югре Натальи Кобзаревой. Научить людей жить по закону, без злоупотребления алкоголем.

Во время поездки в центр Фадеев смог также лично пообщаться с заключенными и узнать их мнение об условиях содержания. Одним из плюсов заключенные назвали возможность работать и получать зарплату. Из этих денег заключенные могут выплачивать компенсацию потерпевшим по решению суда, а также помогать своим семьям.

Помощь бизнеса в адаптации югорских узников

Возможность зарабатывать деньги у осужденных Югры появилась благодаря тесному сотрудничеству властей Ханты-Мансийского автономного округа с предпринимателями. 11 югорских предпринимателей уже заключили договоры с окружным управлением ФСИН в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

С условием труда заключенных сургутского исправительного центра Валерий Фадеев ознакомился побывав на производственных базах компании "Сибирский тракт" и Домостроительного комбината. Директора обоих предприятий отмечают положительный опыт партнерства с УФСИНом и надеются на дальнейшее сотрудничество. Работа выстроена следующим образом: компании предоставляют УФСИН список нужных сотрудников, специальностей и разрядов. На базе своих учебных центров они готовят кадры и предоставляют их компаниям.

"Посетили два предприятия. В основном вполне квалифицированная работа. И разнорабочие люди есть, но есть и люди, работающие по металлу, сварщики. Зарплата нельзя сказать, что она какая-то запредельная. Но речь идет о десятках тысяч рублей", - отметил Фадеев.

Чаще всего заключенные сургутского исправительного центра трудятся сварщиками, бетонщиками, штукатурами. В октябре планируется сдать здание второго исправительного центра. Его возводит Домостроительный комбинат. На предприятии работает порядка 40 осужденных. Основная часть работает в формовочном производстве и треть — в арматурном производстве. Фирма "Сибирский тракт" трудоустроила восемь заключенных. Округ компенсирует работодателю часть их зарплаты.

Заработок заключенных составляет от 28 тыс. руб.

Завершил программу визита круглый стол на тему "Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества по ресоциализации и социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобождающихся из мест лишения свободы" с участием представителей общественной палаты автономного округа, правительства Югры, УФСИН, ОНК, администрации Сургута, бизнес-сообщества.

Заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова предложила разработать программу развития бизнеса и молодежного предпринимательства, для ресоциализации осужденных.

С июня 2021 года АНО "Центр социальной помощи "Шаг вперед" признана исполнителем общественно полезных услуг по предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и содействия в трудоустройстве бывших заключенных. Общественная палата Югры совместно с департаментом внутренней политики автономного округа поддерживают работу в данном направлении и заинтересованы в тиражировании опыта центра.