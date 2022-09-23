Власти Белгородской области поддержат семьи частично мобилизованных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о порядке поддержки семей, в которых мужчина попадает под частичную мобилизацию.

"Семью никто бросать не будет. Не могу сказать сейчас о тех мерах поддержки, которые будут введены в регионе. Мы их сейчас готовим. Некоторые предприятия уже принимают решение о сохранении заработной платы: пока работник служит, заработная плата будет начисляться семье. Это очень правильная инициатива. Надеюсь, что наши белгородские предприятия подхватят ее", - написал Гладков в соцсетях.

Со стороны бюджета, со стороны органов государственной и муниципальной власти, примут дополнительные меры социальной поддержки семей, которые остаются дома, и остаются зачастую в не самой простой материальной ситуации.

"Конечно, мы будем помогать всем. Поэтому нужно просто понять, какой объём помощи, какие виды помощи каждой семье необходимы. В ближайшее время эту информацию доведу до вас", - написал Гладков.