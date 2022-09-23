Кадыров призвал "навсегда закрыть путь" в Россию выехавшим во время мобилизации

Глава ЧР Рамзан Кадыров призвал закрыть путь назад выехавшим из России во время мобилизации.

"Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, "Запад пытается расколоть наше общество", поэтому "нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными".

Также глава Чечни сообщил, что план по призыву в республике "перевыполнен на 254%", и в военной операции на Украине уже приняли участие 20 тыс. жителей Чечни.

Политик пояснил, что достичь такого показателя удалось благодаря формированию новых подразделений Минобороны еще до объявления мобилизации.