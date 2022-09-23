В Сети обнаружили фальшивую базу якобы подлежащих мобилизации россиян

23 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

В Сети обнаружили фальшивую базу якобы подлежащих мобилизации россиян

На фоне объявления в России частичной мобилизации в Сети начали появляться фальшивые базы с персональными данным якобы подлежащих призыву на службу россиян, пишет "Коммерсантъ".

Издание обнаружило на теневых форумах и Telegram-каналах базу с данными о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. Файл содержит информацию о более чем 300 тыс. человек: ФИО, даты рождения, адреса, серии и номера паспортов.

По словам экспертов по кибербезопасности, база представляет собой компиляцию данных из различных прошлых утечек и содержит множество ошибок. К примеру, в списках есть женские имена.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации. В тот же день россияне начали получать повестки.

министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу призовут 300 тысяч резервистов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что в указе о частичной мобилизации предусматривается призыв до одного миллиона человек.

Теги: мобилизация, база данных, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети