В Сети обнаружили фальшивую базу якобы подлежащих мобилизации россиян

На фоне объявления в России частичной мобилизации в Сети начали появляться фальшивые базы с персональными данным якобы подлежащих призыву на службу россиян, пишет "Коммерсантъ".

Издание обнаружило на теневых форумах и Telegram-каналах базу с данными о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. Файл содержит информацию о более чем 300 тыс. человек: ФИО, даты рождения, адреса, серии и номера паспортов.

По словам экспертов по кибербезопасности, база представляет собой компиляцию данных из различных прошлых утечек и содержит множество ошибок. К примеру, в списках есть женские имена.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации. В тот же день россияне начали получать повестки.

министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу призовут 300 тысяч резервистов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что в указе о частичной мобилизации предусматривается призыв до одного миллиона человек.