В Челябинской области отопительный сезон начался в 22 муниципалитетах

В Челябинской области в 22 муниципалитетах из 43 начался отопительный сезон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

В 21 на сегодняшний день поэтапно подключается отопление, в основном в социальных учреждениях. Запущено отопление в 11% жилого фонда и 24,4% социальных учреждений.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону. Средний уровень готовности муниципальных образований к отопительному сезону составляет более 99%.