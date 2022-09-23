Прилепин предложил разрешить пацифистам "откупиться" от мобилизации

Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале предложил предусмотреть не только военную, но и гражданскую частичную мобилизацию.

"Надо допустить, что какая-то часть реальных специалистов действительно отстаивает пацифистские убеждения и воевать категорически не хочет, но и уезжать из страны не желает. Значит, надо продумать форму их, например, финансового участия в общем деле. Отчисления в пользу фронта. Работа при госпиталях и гуманитарных фондах. Иные формы вневоенного участия. Это надо было ещё вчера делать", - написал Прилепин в своем Telegram-канале.

По его мнению, не стоит вводить часть населения страны в психоз.

"Людей 30 лет приучали жить в мире комфорта и буржуазных ценностей. Они не виноваты, что такими выросли. Надо дать им минимальную возможность адаптации. Полгода, может, год грамотной работы, и они тоже дозреют. А вместо этого сейчас, напуганные происходящим, сбегут из страны. Мы растили Дудя, а теперь желаем видеть Магомеда Нурбагандова", - написал Прилепин.