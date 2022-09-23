В Нижнем Тагиле построят общежитие для женщин-заключенных с детьми

В женской колонии ИК-6 в Нижнем Тагиле приступили к строительству общежития, где могли бы проживать осужденные женщины со своими детьми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Новое двухэтажное кирпичное здание рассчитано на 70 человек и имеет площадь 1736,67 квадратных метров. Каждое из жилых помещений предусматривает проживание двух женщин с детьми. Помимо этого в корпусе много вспомогательных помещений для обеспечения комфортного проживания.

"Строительство данного здания поможет осуществить в полной мере цели учреждения по воспитательной направленности и ускорить социализацию

и становление на путь исправления матерей, совершивших преступления", - утверждают в ГУФСИН.

На сегодняшний день в Доме ребенка при ИК-6 находится несколько десятков детей до 3-х лет. Их мамы содержатся в отряде и к своим детям приходят только в отведенное для этого время.