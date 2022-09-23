Чижов ответил на слова Борреля о создании трибунала по ситуации на Украине

23 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
(2017) | Фото: http://kareliyanews.ru/chizhov-v-es-sozreli-usloviya-dlya-smyagcheniya-politiki-sankcij-v-otnoshenii-rf/

Чижов ответил на слова Борреля о создании трибунала по ситуации на Украине

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о создании "трибунала" для российских властей.

"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — сказал Чижов РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания независимого трибунала, "чтобы привлечь российское руководство к ответственности" за действия на территории Украины. При этом глава дипломатии ЕС предпочел не упоминать о военных преступлениях, совершаемых украинскими боевиками, пишет Regnum.

Также, напомним, Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, это нарушение международного права. Отмечается, что Евросоюз пример дополнительные ограничения в отношении Москвы.

Теги: чижов, боррель, трибунал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети