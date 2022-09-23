Чижов ответил на слова Борреля о создании трибунала по ситуации на Украине

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о создании "трибунала" для российских властей.

"Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима", — сказал Чижов РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания независимого трибунала, "чтобы привлечь российское руководство к ответственности" за действия на территории Украины. При этом глава дипломатии ЕС предпочел не упоминать о военных преступлениях, совершаемых украинскими боевиками, пишет Regnum.

Также, напомним, Боррель пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, это нарушение международного права. Отмечается, что Евросоюз пример дополнительные ограничения в отношении Москвы.