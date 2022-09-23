В Казахстане началось выдвижение кандидатов на пост президента

В Казахстане началось выдвижение кандидатов на должность президента, закончится оно в 18.00 11 октября.

Право выдвижения кандидатов принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке, пишет "Интерфакс". Требования, предъявляемые конституцией к кандидатам в президенты: гражданство по рождению, проживание на территории Казахстана последние 15 лет, высшее образование, возраст не моложе 40 лет, обладание активным избирательным правом, опыт работы на госслужбе или на выборных должностях не менее пяти лет, свободное владение государственным языком.

Также кандидату в президенты необходимо внести избирательный взнос в размере 3 млн тенге (50 МЗП). МЗП – минимальная заработная плата, одна МЗП в данный момент составляет 60 тыс. тенге (текущий курс – 481,29/$1). Внесенный взнос возвращается кандидату в случаях, если по итогам выборов он будет избран главой государства или по итогам голосования кандидат наберет не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Напомним, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Согласно указу главы республики Касым-Жомарта Токаева, голосование состоится 20 ноября.