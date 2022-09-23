В Роспотребнадзоре не нашли вредных веществ в воздухе Екатеринбурга

Исследования воздуха в Екатеринбурге специалистами регионального Роспотребнадзора не показали превышения ПДК вредных веществ. Как сообщают в пресс-службе ведомства, исследования по среднесуточным показателям продолжаются.

После того, как жители уральской столицы пожаловались на сильный запах гари из-за бушующих в округе пожаров, в Роспотребнадзоре организовали лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. Для этого специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" взяли пробы в 6 контрольных точках города: на улицах Мичурина, Раевского, Вильгельма де Геннина, Татищева, Авангардной, Чемпионов и 8 Марта.

"Исследования проводились по следующим загрязняющим веществам: взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 10, взвешенные частицы РМ 2,5, оксид углерода, двуокись серы, диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), бенз(а)пирен, формальдегид, с оценкой максимально разовых и среднесуточных концентраций", - сообщают в пресс-службе.

По итогу, в объеме проведенных исследований превышений ПДК вредных веществ в максимально разовых концентрациях выявлено не было.