Текслер поручил главам лично проводить муниципальные призывные комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов лично проводить призывные комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам Алексея Текслера, в новых условиях правительство области и муниципалитеты должны мобилизовать свои усилия и оказать всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям. Губернатор отметил, что сам уже провел призывную комиссию и подписал постановление о выполнении мероприятий мобилизационного развертывания в регионе.

"Руководителям муниципалитетов необходимо на регулярной основе лично проводить муниципальные призывные комиссии, быть в постоянном контакте с комиссариатами и комитетами мобилизационной подготовки", - подчеркнул он.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил областному правительству и главам муниципалитетов оказать необходимую помощь военным комиссариатам и обеспечить бесперебойную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.