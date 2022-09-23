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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" получили от 4 до 9 лет колонии

Суд назначил трем фигурантам по делу о гибели детей при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" от четырех до девяти лет колонии.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, владелец лагеря приговорен к девяти годам лишения свободы, директор лагеря — к восьми, сотрудник надзорного отдела МЧС — к четырем. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее обвинение запросило по восемь лет лишения свободы директору компании "Экстрим сервис" Виталию Бурлакову и главе лагеря "Холдоми" Максиму Кузнецову. Они проходили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Начальник районного отдела МЧС Эдуард Новгородцев обвинялся по статье "Халатность".

Суд установил, что причиной пожара стали нарушения правил безопасности при эксплуатации обогревателя. Кроме того, в лагере не было инструкции по эвакуации при пожаре, персоналу не выдали средства индивидуальной защиты.

Напомним, пожар в палаточном городке под Хабаровском произошел в июле 2019 года, погибли четверо детей. Сообщалось, что причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. Прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми".

Теги: холдоми, пожар, приговор



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