ЕС ускорит введение потолка цен на российскую нефть после объявления частичной мобилизации, - Bloomberg

Страны Евросоюза намерены в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после объявления в России частичной мобилизации, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в новый пакет санкций, помимо ценового потолка на нефть, также могут включить ограничения в отношении новых российских лиц, экспорта технологий и предметов роскоши, пишет Regnum.

По данным источников агентства, договоренности о потолке цен могут быть достигнуты перед неформальной встречей лидеров ЕС, которая пройдет 6 октября в Праге.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае введения рядом стран "потолка" цен на нефть, Россия не будет с ними взаимодействовать на таких нерыночных принципах, энергоресурсы пойдут на другие направления. Представитель Кремля отметил, что введение ограничений цены на российскую нефть странами G7 приведет к существенной дестабилизации рынка. У России есть альтернативные сценарии на этот случай, добавил Песков, нефть будет перенаправлена в те страны, которые действуют на рыночных условиях.