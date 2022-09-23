23 Сентября 2022
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Митинг-концерт в честь Крымской весны в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени перекроют улицу ради патриотической акции "Своих не бросаем"

Координационный совет национальных объединений Тюменской области проведет сегодня в областном центре патриотическую акции "Своих не бросаем", сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Цель мероприятия - поддержать референдумы на Донбассе и освобожденных территориях Украины. Поучаствовать в акции может любой желающий. Она стартует в 17.00 на Цветном бульваре. По информации УГИБДД УМВД России по Тюменской области, с 14.00 и до окончания патриотической акции "Своих не бросаем" в Тюмени будет перекрыт отрезок улицы Орджоникидзе (от улицы Герцена до улицы Ленина).

Напомним, на повестке ближайшего референдума будет стоять вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на правах субъектов. Согласно опросу, в ДНР и ЛНР не менее 90% готовы проголосовать за воссоединение с Россией. В Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки чуть ниже – 80%.

Начиная с 23 сентября референдумы о присоединении к России собираются провести ЛНР, ДНР, а также подконтрольные ВС РФ территории Запорожской и Херсонской областей. Голосование будет идти по 27 сентября включительно.

Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России.

Теги: патриотическая акция, своих не бросаем, улица



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