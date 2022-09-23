Двое полицейских попали в ДТП, преследуя пьяного лихача. Оба доставлены в больницу

В результате погони за пьяным водителем на внедорожнике "Нива", двое полицейских сами попали в серьезное ДТП. Автомобиль ДПС "Лада Веста" на полном ходу врезался в большегруз "DAF", в результате чего правоохранители были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. За жизнь одного из них сейчас сражаются врачи.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ДТП произошло 22 сентября в 14.20 в районе 21 км Сибирского тракта в Екатеринбурге. Экипаж ГИБДД был из города Заречный. Во время службы, полицейские заметили подозрительный автомобиль и потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться, что и привело к погоне.

"В момент погони тягач и полицейская машина, двигавшиеся в попутном направлении, столкнулись. Точная причина аварии сейчас устанавливается специалистами. Этим обстоятельством воспользовался нарушитель, который спешно покинул место происшествия. Спустя менее двух часов, в 16:10 (14:10 мск) на 180 км автодороги М-5 "Урал" водителя "ВАЗ-212140" представители МВД задержали. Им оказался нетрезвый местный житель, 1986 года рождения, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В ходе работы с ним специальный прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,778 промилле. Он и до этого ЧП законопослушностью не отличался - имеет судимости за причастность к краже, незаконному обороту наркотиков, разбойному нападению и дважды за нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевших. Сейчас он содержится под стражей и дает показания", - отметил полковник Горелых.

В отношении лихача, за езду без документов, заведено административное дело по ст.12.7.2 КоАП РФ. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за пьяное вождение.

"По просьбе начальника управления ГИБДД Свердловской области полковника полиции Алексея Спиридонова оказание помощи раненым инспекторам ДПС взял под личный контроль министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, его напарник после осмотра врачами уже отпущен на амбулаторное лечение. Водителю грузовика медицинская помощь не потребовалась. Более точные и подробные обстоятельства аварии выясняются", - рассказал Валерий Горелых.