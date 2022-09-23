В Бурятии 70 частично мобилизованных многодетных отцов вернулись к семьям

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил о том, что частично мобилизованные многодетные отцы вернулись к своим семьям. Также он напомнил, кто попадает в списки мобилизованных.

"Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные – четыре и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации. 21 и 22 сентября выдавали повестки и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра 22 сентября 70 таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части", - сказал Цыденов.

Если представитель указанных выше категорий получил повестку, нужно проинформировать представителей военкомата на пункте сбора, показав подтверждающие документы.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых: "кто в приоритете для призыва", а также "кого не коснется частичная мобилизация".