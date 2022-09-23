23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Самолет (2022) | Фото: Накануне.RU

Глава Ростуризма заявила, что не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

Россияне, которые не получили повестку в период частичной мобилизации, могут отправляться в поездки, в том числе за рубеж, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", - написала она в телеграм-канале. Информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне нет, пояснила Догузова.

При этом она напомнила о совете главы комитета Госдумы по обороне обращаться за уточнениями в военкомат, к которому приписан гражданин.

Ранее сообщалось, что региональные военкомы в России запрещают не получившим повестки военнообязанным покидать пределы городов. Так, стало известно, что военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал соответствующий приказ. До конца недели такие приказы появятся во всех регионах, пишут СМИ. Военкомы изучат правила пересечения административных границ.

Теги: ростуризм, выезд, повестка, мобилизация



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