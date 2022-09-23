Макрон не понимает, что Путин делает на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - ответил он в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина, слова Макрона приводит РИА Новости.

Напомним, ранее в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее попадает 1% пребывающих в запасе – 300 тыс. из 25 млн. Позже Минобороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых – "кто в приоритете для призыва", "кого не коснется частичная мобилизация". При этом в ведомстве отметили, что только за сутки добровольно, не дожидаясь повестки, в военкоматы прибыло 10 тыс. человек.