23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон не понимает, что Путин делает на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что не может объяснить действия своего российского коллеги Владимира Путина на Украине.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - ответил он в интервью CNN на вопрос о мотивах Путина, слова Макрона приводит РИА Новости.

Напомним, ранее в России была объявлена частичная мобилизация. Под нее попадает 1% пребывающих в запасе – 300 тыс. из 25 млн. Позже Минобороны РФ опубликовало ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых – "кто в приоритете для призыва", "кого не коснется частичная мобилизация". При этом в ведомстве отметили, что только за сутки добровольно, не дожидаясь повестки, в военкоматы прибыло 10 тыс. человек.

Теги: Эммануэль Макрон, Владимир Путин



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