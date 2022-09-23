На Дальнем Востоке началось голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР

На Сахалине и Камчатке открылись участки для голосования на референдуме о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В нем принимают участие прибывшие в регионы беженцы. На Камчатке открылись четыре избирательных участка на территории пунктов временного размещения вынужденных переселенце. Они будут открыты до 27 сентября. Также специалисты будут работать на выездах.

В Южно-Сахалинске открылось такое же количество участков. В регионе 27 сентября также будут работать избирательные участки для желающих проголосовать на референдуме.

В Хабаровске голосование состоится в один день, 27 сентября.

Ранее в якутском избиркоме сообщали о намерении открыть избирательные участки для выходцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Провести голосование собирались и в Забайкальском крае, сообщает ТАСС.