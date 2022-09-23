Авиаотрасль России может потерять важных специалистов из-за мобилизации

Сотрудники авиакомпаний и аэропортов России начали массово получать повестки в военкоматы.

Их работодатели активно занимаются составлением списков на бронь, а некоторые уже их отправили. Однако процедура неясна и у юристов компаний нет понимания, куда целесообразнее передавать списки: в Минобороны, Минтранс или местным властям. Освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для технических, коммерческих и IT-специалистов, так как полеты без них могут просто остановиться.

По словам представителей отрасли, большинство пилотов в авиакомпаниях — офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии. Как говорят источники в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников. Собеседник, близкий к группе "Аэрофлот", оценивает численность " «потенциальных призывников" во всех трех перевозчиках (в том числе в "России" и "Победе") более чем в половину штата. Национальный перевозчик создал рабочие группы по составлению списков на брони по ряду специальностей.

В авиакомпании "Россия" заявили, что "процесс планирования кабинных и летных экипажей авиакомпании осуществляется в обычном режиме", и опровергли появившуюся информацию о том, что бортпроводников перестали назначать на международные рейсы из-за опасений, что их будут задерживать на границе и отправлять в военкоматы.

Наибольшее опасение вызывает, по словам опрошенных топ-менеджеров, возможная мобилизация не только экипажей, но также технических специалистов, IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений. При этом возможный уход даже нескольких человек серьезно затруднит или даже парализует работу.

Ряд перевозчиков испытали трудности с поиском кадров после оттока IT-специалистов в начале весны и опасаются дефицита на фоне перехода на отечественные системы бронирования: "Авиационные инженеры и айтишники — это очень специфические специальности, их мало, и каждый на вес золота с начала действия санкций".

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров сообщил, что повестки получили и несколько десятков диспетчеров госкорпорации по организации воздушного движения в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска. Председатель профсоюза Сергей Ковалев сообщил, что 23 сентября 15 человек должны направиться в призывной пункт в Хабаровск. Организация направила письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой предоставить ключевым сотрудникам ГК по ОрВД право на отсрочку от мобилизации, сообщает "Коммерсант".