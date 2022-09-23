СМИ: компании начали бронировать сотрудников от призыва

Первыми за составление списков не подлежащих призыву сотрудников взялись IT-компании и операторы связи.

Подготовку таких бумаг подтвердили несколько сотрудников двух крупнейших федеральных операторских компаний и двух IT-структур. У операторов связи, обслуживающих элементы критической информационной инфраструктуры, традиционно была и есть бронь на высококвалифицированных технических специалистов. Данное правило действует с советских времен. Если человек добровольно откажется от брони и попадет под мобилизацию, за ним сохранят рабочее место.

Составлением списков IT-специалистов, претендующих на бронь, занялись и в других компаниях. Так, банк Дом.РФ формирует свой перечень IT-специальностей, "обеспечивающих непрерывность процессов компании и ее деятельности по реализации государственных программ и проектов развития". Отмечается, что подобные списки специальностей и сотрудников имеются в каждой крупной организации.

В настоящее время Дом.РФ направил письма в адрес Минцифры и Минстроя с просьбой предоставить информацию об особенностях мобилизации сотрудников IT-специальностей, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание, посвященное призыву в рамках частичной мобилизации. По его словам, план по призыву в республике "перевыполнен на 254%", и в военной операции на Украине уже приняли участие 20 тыс. жителей Чечни.