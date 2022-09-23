В России расходы на оборону в этом году вырастут на треть

Россия потратит на национальную оборону в 2022 году около 4,7 трлн руб., что на 1,2 трлн руб. больше, чем планировалось при утверждении бюджета на нынешнюю трехлетку, следует из документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг".

На нынешнюю трехлетку, планировалось потратить 3,5 трлн руб. В 2023 году расходы сохранятся на повышенном уровне, а спустя еще год начнут постепенно снижаться.

Традиционно больше половины финансирования по статье "нацоборона" приходится на гособоронзаказ, сообщают "Ведомости".