Кадыров: Чечня перевыполнила план по призыву военных на 254%

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание, посвященное призыву в рамках частичной мобилизации.

По его словам, план по призыву в республике "перевыполнен на 254%", и в военной операции на Украине уже приняли участие 20 тыс. жителей Чечни.

Политика в Telegram заявил, что достичь такого показателя удалось благодаря формированию новых подразделений Минобороны еще до объявления мобилизации. Кадыров считает, что "всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными".

Напомним, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ "Об объявлении мобилизации". После этого аналогичные документы были опубликованы в Дагестане, Якутии, Амурской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской и Челябинской областях.