23 Сентября 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

Минэк вновь улучшил прогноз по курсу рубля на 2022 год

Министерство экономического развития России скорректировало прогноз по курсу рубля в пользу его укрепления.

В текущем году среднегодовая стоимость доллара ожидается на уровне 68,1 руб./$. В 2023 году ожидается ослабления национальной валюты до 68,3 руб./$, спустя еще год – до 70,9 руб./$, в 2025 году рубль будет стоить 72,2 руб./$.

Такие параметры прогноза социально-экономического развития содержатся в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Министерства финансов РФ. В прежней версии прогноза в конце августа Минэк ожидал курс в 2023–2025 гг. на уровне 69,2 руб./$, 72,9 руб./$ и 74,8 руб./$.

Прогноз предполагает постепенное смягчение ЦБ России беспрецедентных ограничений на движение капитала, введенных в феврале – марте 2022 года, сообщают "Ведомости".

Теги: Минэк, рубль



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