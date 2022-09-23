23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военный Комиссариат Чкаловского района города Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

Региональные военкомы в России запрещают не получившим повестки военнообязанным покидать пределы городов

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ "Об объявлении мобилизации".

После этого аналогичные документы были опубликованы в Дагестане, Якутии, Амурской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской и Челябинской областях. До конца недели такие приказы появятся во всех регионах России. Военкомы изучат правила пересечения административных границ.

На вопрос о том, будут ли правила единые во всех регионах или военкомы смогут определять параметры приказа на свое усмотрение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сослался на п. 8 указа главы государства от 21 сентября, в котором высшим должностным лицам приказано обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны, сообщают "Ведомости".

Напомним, кабмин России приняло постановление о сохранении рабочих мест и трудового договора для тех, кто подпадет под частичную мобилизацию. Они смогут сохранить трудовые договоры и позже вернуться на прежнее место работы.

Теги: военкоматы, мобилизация, спецоперация



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