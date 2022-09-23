Правительство России определилось с доходами и расходами на 2023 год

Кабмин России завершил подготовку бюджета на 2023 год и его основных параметров на 2024–2025 годы.

Бюджетный пакет одобрен на заседании правительства и на предстоящей неделе поступит в Госдуму. Новое бюджетное правило в условиях вынужденного сохранения высокого уровня расходов отложено на 2025 год, налоги на сырьевых экспортеров из-за ожидаемого сокращения общих поступлений будут заметно увеличены.

На 2023 год доходы запланированы в размере 26,13 трлн руб.— это на 1,6 трлн меньше, чем ожидается в этом году (27,7 трлн руб.). Расходы главного финансового документа должны составить 29,06 трлн руб. В текущем году - 29 трлн руб.

Такой отрыв доходов от расходов приведет к дефициту бюджета в 2023 году в размере 2,9 трлн руб., или 2% ВВП, что вдвое больше 1,1% ВВП из июньских проектировок Минфина и мущественно превышает прогнозируемый по итогам этого года уровень в 0,9% ВВП, или 1,3 трлн руб., сообщает "Коммерсант".

Несмотря на происходящее, правительство рассчитывает увидеть рост ВВП к 2024 году выше 2%.