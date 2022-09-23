23 Сентября 2022
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Экономика В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Материнский капитал увеличится до 589 569 рублей

В России материнский капитал проиндексируют на 12,4%.
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Это произойдет с 1 февраля 2023 года. Выплата на первого ребенка увеличится до 589 тыс. 569 руб., на второго — до 779 тыс. 094 руб. Если семья получила маткапитал на первого ребенка, то доплата на второго составит 189 тыс. 524 руб.

В настоящее время материнский капитал на первого ребенка составляет 524 тыс. 500 руб. При рождении второго ребенка выплачивают 693 тыс. 100 руб., если до этого семья не получала маткапитал на первенца. Доплата на второго ребенка составляет 168 тыс. 600 руб., сообщает ТАСС.

Напомним, согласно которым за первое полугодие 2022 года расходы Пенсионного фонда России на программу материнского капитала сократились на 3,2 млрд руб. (до 191,5 млрд руб.).

Теги: Материнский капитал, дети



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