Правительство: с мобилизованными не будут расторгать трудовые договоры

Кабмин России приняло постановление о сохранении рабочих мест и трудового договора для тех, кто подпадет под частичную мобилизацию.

Они смогут сохранить трудовые договоры и позже вернуться на прежнее место работы, – следует из заявления правительства. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг. Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан.

Напомним, подготовка граждан, подлежащих частичной мобилизации, к отправке в зону спецоперации на Украине займет больше месяца. Мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы.