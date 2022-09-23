23 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Трудовой кодекс РФ (2017) | Фото: https://vk.com/

Правительство: с мобилизованными не будут расторгать трудовые договоры

Кабмин России приняло постановление о сохранении рабочих мест и трудового договора для тех, кто подпадет под частичную мобилизацию.

Они смогут сохранить трудовые договоры и позже вернуться на прежнее место работы, – следует из заявления правительства. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 гг. Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан

Напомним, подготовка граждан, подлежащих частичной мобилизации, к отправке в зону спецоперации на Украине займет больше месяца. Мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы.

Теги: мобилизация, трудовые договоры, работа



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