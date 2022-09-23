Рассмотрение апелляции по делу хакеров из Лурк отложили до октября

Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляции по делу хакеров из Lurk до октября передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Процесс должен был состояться сегодня, 23 сентября. Однако в самом начале заседания выяснилось, что судья, председательствующий по делу на больничном. Когда все участники процесса зашли в зал, было объявлено, что сегодня заседание не состоится.

"Обсуждению это не подлежит. Далее плотно сядем и будем работать", - сказала открывшая заседание судья. Сами осужденные участвовали в процессе по видеосвязи. Следующее рассмотрение запланировано на 4 октября.

До этого суд уже успел заслушать доклад по апелляционным жалобам. Ранее в облсуд поступило более 20 апелляций, рассмотрение которых стартовало в июле.

Напомним, в середине февраля этого года Кировский районный суд вынес приговор группе программистов, обвиняемых в краже 1,26 млрд рублей из коммерческих компаний в России. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский заявлял, что якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами в США. Речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий Штатов, однако следствие не подтвердило связи хакеров с этим инцидентом.

Всего на скамье подсудимых находились более 20 человек. Суд признал Козловского организатором группы Lurk, ему назначено 14 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Остальные фигуранты также получили различные сроки.

Накануне.RU уже рассказывало, что стоит за приговором группе хакеров. А недавно лидер Lurk обвинил следователей в возможном хищении его часов за 100 тысяч долларов.