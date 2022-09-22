23 Сентября 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров остался недоволен обменом пленными между Украиной и РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал сове недовольство касательно вчерашнего обмена пленными между Украиной и Россией. По его словам, в этот раз решение было принято в обход обсуждения ситуации с активными участниками спецоперации.

"Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен - военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся", - написал Кадыров в своих соцсетях.

Он добавил, что выполнять обмен на украинских условиях - было неправильным решением.

"Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен. Вышесказанное - мое лично мнение, и оно никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним!" - заключил глава Чечни.

Напомним, что в рамках обмена РФ выдали 50 пленных, а Украине 215, среди них командиры батальона "Азов"* (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко ("Редис") и Святослав Паламара "Калина".

Теги: обмен пленными, Кадыров



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