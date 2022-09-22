Мужчины, попавшие под частичную мобилизацию, сохранят свои рабочие места

Граждане РФ, вынужденные отправиться в зону действия спецоперации в рамках частичной мобилизации, смогу сохранить свои рабочие места. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Таким образом, трудовые отношения с мобилизованным будут только приостановлены, но не прекращены.

Напомним, что по заверения Минобороны РФ, только за сутки в военкоматы, не дожидаясь повесток, явилось 10 тыс. человек. В ведомстве также рассказали, кто в приоритете для призыва.