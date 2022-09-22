Призывников и студентов не станут отправлять в зону проведения спецоперации

Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, заявили в Минобороны. Также в зону СВО не будут отправлять студентов.

"Как и ранее призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделение и проходить военную службу на территории Российской Федерации.

И конечно, я сразу хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть-ни о каких мобилизациях, призывах студентов очников, обучающихся в вузах речи не идёт. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовыввть не будет.

Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120.000 человек. Это меньшее чем в прошлой осенью, вместе с тем даже при проведении специальной военной операции - это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства.

Количество граждан, призываемых на военную службу, до начала каждой призывной компании устанавливается указом президента РФ.

Граждане, призванные на военную службу, к участию специального военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы в которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сообщил представитель главного организационного управления генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.