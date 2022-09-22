"10 000 прибыли добровольно". В Минобороны рассказали, кто в приоритете для частичной мобилизации

Минобороны РФ опубликовал ответы на самые часто задаваемые вопросы, среди которых: "кто в приоритете для призыва", а также "кого не коснется частичная мобилизация". При этом в ведомстве отметили, что только за сутки добровольно и не дожидаясь повестки в военкоматы прибыло 10 тыс. человек.

Так, согласно законодательству, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 и старшие до 55 лет. Особенно ценятся стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, при этом основным фактором при призыве остается наличие боевого опыта.

Список тех, кто определенно не попадет под частичную мобилизацию значительно длиннее:

Военные пенсионеры, находящиеся в отставке и снятые с воинского учета;

Граждане РФ, на постоянной основе проживающие за рубежом;

Забронированные граждане, к коим относятся работники предприятий оборонной промышленности;

Признанные временно не годными по состоянию здоровья;

Занятые постоянным уходом за членом семьи, либо за инвалидами I группы;

Имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;

Сыновья, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Помимо этого, мужчины, забронированные установленным порядком за организациями, получают право на отсрочку, согласно п.1 ст.18 закона "О мобилизационной подготовке".

Что касается выплат и системы поощрения, так призывники получают статус контрактников. Помимо этого, призванному по мобилизации полагается ежемесячная выплата в соответствии с окладами по воинскому званию и должности. Предусмотрены и надбавки, связанные с условиями прохождения службы, а также страховые выплаты в соответствии с ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих".

Все средства будут зачисляться на персональный счет призывника. По его желанию, ни могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

Для дополнительных вопросов был создан колл-центр для разъяснения вопросов по частичной мобилизации.