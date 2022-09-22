22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени (2022) | Фото: t.me/oilgasforum_TNF

Ямальским призывникам в рамках мобилизации выплатят по 300 тысяч рублей

Всем жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, кого коснется частичная мобилизация, выплатят по 300 тыс. рублей. Об этом в своих социальных сетях написал глава региона Дмитрий Артюхов.

"Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом Президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий. Сейчас мы должны защитить главные ценности в жизни каждого россиянина – свободу, независимость человека, территориальную целостность Родины, возможность растить детей, видеть будущее развитие. Это то, ради чего северяне всегда могли сплотиться", - заявил губернатор.

Он также добавил, что все ямальцы, у кого имеются вопросы по призыву, могут писать ему в личные сообщения, которые Артюхов пообещал просматривать ежедневно.

Теги: мобилизация, призыв, выплата



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