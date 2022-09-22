22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК В России
Пляж (2022) | Фото: Накануне.RU

Частичная мобилизация не коснется проживающих за рубежом россиян

Россияне, проживающие за границей не попадут под призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом заявляет российский Генштаб. Там также добавили, что речь не идет о гражданах РФ, которые пребываю за рубежом в краткосрочное поездке.

"Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете, и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации", - заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Напомним, что после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, стоимость билетов на наиболее популярные рейсы взлетела в 10-15 раз. Так цены на авиарейсы из Москвы в Ереван у авиакомпании Red Wings в ночь на 21 сентября стартовали от 16 тысяч рублей, а спустя сутки цена составила почти 155 тысяч рублей.

Теги: мобилизация, призыв



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