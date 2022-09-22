Пресс-секретарь свердловского отделения "Единой России" получил повестку

Пресс-секретарь исполнительного комитета партии "Единая Россия" от Свердловской области Максим Бестфатер получил повестку в рамках частичной мобилизации. Об этом Накануне.RU рассказал сам единоросс.

По его словам, он является офицером-артиллеристом, а потому был готов к призыву. Сейчас он собирает все необходимые вещи, чтобы завтра отправиться на сборы. Кто на это время займет его должность пока неизвестно.

Напомним, что сегодня военным комиссариатом был опубликован приказ о мобилизации жителей Свердловской области. В нем прописано, как следует действовать уральцу, получившему повестку, а также ограничения и требования к "запасникам" и их начальству. Документ подписал врио областного военного комиссариата Сергей Чирков.