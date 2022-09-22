В Челябинской области полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать водителя

В Челябинской области инспекторам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел на автодороге Бирск – Тастуба – Сатка. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 проигнорировал законные требования инспекторов ГИБДД об остановке и попытался скрыться. Было принято решение о преследовании машины. От мужчины неоднократно требовали остановиться при помощи громкоговорящего устройства, но он игнорировал обращения. Тогда инспекторы ГИБДД применили табельное оружие. В результате автомобиль был остановлен, а водитель задержан.

У 22-летнего водителя не оказалось прав на управление транспортным средством, а сам автомобиль не был зарегистрирован и был не исправен. Кроме того, мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

На водителя составили шесть административных протоколов.