МРОТ в следующем году планируют увеличить до 16 242 рублей

Минтруд России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум - до 14 375 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Сообщалось, что МРОТ увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.