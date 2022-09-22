22 Сентября 2022
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Экономика В России
(2003) | Фото

МРОТ в следующем году планируют увеличить до 16 242 рублей

Минтруд России предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум - до 14 375 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Сообщалось, что МРОТ увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.

Теги: мрот, минтруд, прожиточный минимум



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