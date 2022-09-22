В Совфеде предложили сократить список болезней, дающих отсрочку

В Совете Федерации полагают, что необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва.

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признаётся негодным к службе", - сказала РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Сейчас, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определённых степеней.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей", - подчеркнула Ковитиди.

Помимо этого, заявила сенатор, необходимо обновить подходы и к подготовке младших офицеров.

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тыс. резервистов из 25 млн.