22 Сентября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Солдаты (2022) | Фото: Накануне.RU

Военный комиссариат Свердловской области опубликовал приказ о мобилизации

Приказ о мобилизации жителей Свердловской области опубликован местным военным комиссариатом. В нем прописано, как следует действовать уральцу, получившему повестку, а также ограничения и требования к "запасникам" и их начальству. Документ подписал врио областного военного комиссариата Сергей Чирков.

Как следует из приказа, "запасники", проживающие на Среднем Урале временно, обязаны немедленно отправиться к месту прописки, после чего прибыть в пункты для мобилизации. По возможности, мужчины также могут направится сразу в военный комиссариат по месту состояния на военном учете. Речь идет об офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах запаса. При себе они обязаны иметь документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

Все перечисленные, кто не получил мобилизационных предписаний или повесток, обязаны оставаться в пределах города и никуда не выезжать. Готовыми должны быть также и руководители организаций: так, все владельцы транспорта должны доставить исправную технику в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований.

Руководители организаций, в коллективе которых находятся "запасники", обязаны немедленно освободить их от работы, произвести полный расчет, выплатить зарплату и обеспечить их явку в указанные сроки и пункты. Начальство, не обеспечившее явку, как и сами призывники из запаса, не пришедшие в пункты мобилизации и владельцы транспорта, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Теги: мобилизация, приказ, комиссариат



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