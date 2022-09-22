Улицы Екатеринбурга перекроют из-за съемок фильма "Сломя голову"
Сегодня, 22 сентября, в Екатеринбурге начались съемки фильма под рабочим названием "Сломя голову". Из-за этого в течение нескольких дней будут перекрывать улицы.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на ближайший месяц центр столицы Урала и другие места превратятся в большую съемочную площадку: сцены фильма будут сниматься в помещениях и узнаваемых уголках Екатеринбурга. В кино попадут такие здания и территории, как спортивный комплекс "Динамо", бизнес-центр "Высоцкий", набережная Рабочей Молодежи, парк Маяковского, штаб-квартира РМК и другие.
Во время процесса создания фильма для безопасности участников съемок и горожан движение транспорта будет закрыто 24, 25, 26 сентября и 2, 11, 12, 17, 18 октября. Его перекроют с 7:00 до 23:00 на следующих участках:
- улица Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
- улица Репина (вдоль Центрального стадиона) и проспект Ленина, от Репина до Московской;
- улица Радищева, от Московской до 8 Марта;
- улица Свердлова, от Челюскинцев до проспекта Ленина;
- улица Малышева, от Московской до Луначарского;
- улица Татищева, от дома №11 на улице Нагорной до дома №20 на Татищева.
Напомним, ранее Свердловская киностудия объявила открытый кастинг на съемки фильма "Сломя голову". Команда ищет самых разнообразных персонажей как для съемок в конкретных эпизодах, так и для массовых сцен.