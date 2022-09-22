22 Сентября 2022
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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы от Прикамья попросилась добровольцем на Донбасс

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских направила на имя спикера парламента Вячеслава Володина просьбу о направлении на Донбасс, чтобы оказать профессиональную поддержку образовательным учреждениям, сообщает РБК-Пермь.

"Прошу Вас рассмотреть запрос о возможности направить меня на восстановление мирной жизни территорий Донбасса с целью оказания профессиональной психолого-педагогической помощи образовательным учреждениям", – написала Ивенских.

Кроме того, она отмечает, что является кандидатом психологических наук и имеет педагогический опыт.

"Вячеслав Володин поручил нам всем подумать, чем мы можем быть полезны на Донбассе. Я вижу свой потенциал. Считаю, что имею большой опыт психолого-педагогической работы, причём практической работы. Я была школьным психологом, была учителем, 11 лет руководила школой, была заместителем председателя по социальным вопросам, сейчас работаю в Государственной думе. Думаю, что этот опыт может пригодиться там. Я заявила о своих возможностях, на сегодняшний день жду решения. Я вижу себя во всей деятельности, которая связана с образовательными учреждениями, построением образовательной среды, школьной психологией – работать как психолог с детьми и педагогами. В целом, построение образовательной системы. Сейчас меняются образовательные программы, есть специфика адаптации, процесс должен быть плавным, должен делаться специалистами. Я думаю, что могу здесь пригодиться, такой опыт работы в школе у меня достаточно большой. Лицей №10 города Перми когда-то я создавала с нуля", – прокомментировала Ирина Ивенских.

Сейчас депутат Госдумы от Пермского края ждет решение.

Теги: Ирина Ивенских, доброволец, депутат Госдумы



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