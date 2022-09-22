Три года бюджет России будет дефицитным, правительство будет занимать деньги

Правительство России сегодня представило бюджетный прогноз по подготовленному бюджету страны на 2023 год и плановый период до 2025 года. На днях он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Власти страны обозначили несколько приоритетов экономики: переориентация экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны; обеспечение технологического суверенитета.

Несмотря на происходящее, правительство рассчитывает увидеть рост ВВП к 2024 году выше 2%.

"Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента, и учитывают предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны по его поручениям", - заявил Мишустин.

В 2023 году общий объем поступлений в бюджет превысит 26,13 трлн рублей. Ожидается небольшое увеличение расходов – до 29,56 трлн рублей.

В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.