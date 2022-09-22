22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что в указе о частичной мобилизации предусматривается призыв до одного миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что неопубликованный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых. При этом он пояснил, что этот пункт - для служебного пользования, поэтому он не может его раскрыть.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу призовут 300 тысяч резервистов — тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Он подчеркнул, что это не единоразовый призыв, работа будет плановой.

Теги: песков, мобилизация



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