Песков опроверг информацию о планах мобилизовать миллион человек

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью утверждения о том, что в указе о частичной мобилизации предусматривается призыв до одного миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что неопубликованный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых. При этом он пояснил, что этот пункт - для служебного пользования, поэтому он не может его раскрыть.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу призовут 300 тысяч резервистов — тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Он подчеркнул, что это не единоразовый призыв, работа будет плановой.